L’ultima uscita di Donald Trump contro la ‘nemica’ Liz Cheney: “Mettiamole un fucile davanti alla faccia” (Di venerdì 1 novembre 2024) Lo scontro tra Donald Trump e Liz Cheney, figlia dell’ex vicepresidente Dick Cheney estromessa dai vertici del Partito Repubblicano dopo la guerra avviata contro la leadership del tycoon, sta toccando livelli mai visti nel dibattito politico americano. Con l’arcinemica interna al Grand Old Party che da settimane ormai porta avanti una campagna a favore della democratica Kamala Harris, preferita al candidato del partito di cui ha fatto parte, ora The Donald controbatte addirittura augurandole di trovarsi con un’arma puntata verso la faccia: “È un falco da guerra. Mettiamoli lì con con un fucile che le spara. Vediamo cosa ne pensa. È una stupida che vuole sempre andare in guerra”. Ilfattoquotidiano.it - L’ultima uscita di Donald Trump contro la ‘nemica’ Liz Cheney: “Mettiamole un fucile davanti alla faccia” Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Lo strae Liz, figlia dell’ex vicepresidente Dickestromessa dai vertici del Partito Repubblicano dopo la guerra avviatala leadership del tycoon, sta toccando livelli mai visti nel dibattito politico americano. Con l’arcinemica interna al Grand Old Party che da settimane ormai porta avanti una campagna a favore della democratica Kamala Harris, preferita al candidato del partito di cui ha fatto parte, ora Thebatte addirittura augurandole di trovarsi con un’arma puntata verso la: “È un falco da guerra. Mettiamoli lì con con unche le spara. Vediamo cosa ne pensa. È una stupida che vuole sempre andare in guerra”.

