Liverpool, Slot: "Non so quando sarà pronto Alisson. Chiesa torna dopo la sosta" - "Gli infortunati? Penso di averlo già detto un paio di volte che è sempre difficile dirti esattamente quando sono pronti perché soprattutto l'ultima fase del recupero può sempre richiedere qualche giorno in più o in meno". Lo ha detto l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match: "Chiesa non tornerà prima della pausa internazionale, ma manca solo una settimana. Speriamo che possa fare di nuovo le cose durante la pausa internazionale e che possa unirsi a noi dopo. Il fatto è che non ci sono prima della sosta per le nazionali e vediamo se possono raggiungerci dopo".

Arne Slot fa chiarezza su Federico Chiesa Arne Slot, allenatore del Liverpool, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto chiarezza su Federico Chiesa, finora impiegato solamente in 3 partite

Le parole dell'allenatore olandese sul futuro dell'ex Juventus

Il Liverpool sarà impegnato in campionato sabato 2 novembre alle 18 contro il Brighton. Gara molto importante per la classifica, con Salah e compagni che sono scivolati in seconda posizione dopo il

