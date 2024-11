L’Iran si sta preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno”, lo riferisce il sito di notizie Oxios, citando due fonti israeliane non identificate. L’offensiva sarebbe prevista prima del voto negli Stati Uniti L’intelligence israeliana indica che L’Iran si sta preparando ad attaccare Israele dal territorio iracheno nei prossimi giorni, probabilmente prima delle elezioni presidenziali statunitensi, ha riferito giovedì il sito di notizie Oxios, citando due fonti israeliane non identificate. Il rapporto Oxius aggiunge che l’attacco dovrebbe essere effettuato, utilizzando un gran numero di UAV e missili balistici. Condurre l’attacco attraverso milizie filo-iraniane in Iraq potrebbe essere un tentativo da parte di Teheran di prevenire un’altra offensiva di rappresaglia israeliana contro obiettivi strategici in Iran, si legge nel report. Metropolitanmagazine.it - L’Iran sta preparando un attacco decisivo contro Israele, probabilmente nel giorno delle elezioni USA Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: “si staad attaccaredal territorio iracheno”, lo riferisce il sito di notizie Oxios, citando due fonti israeliane non identificate. L’offensiva sarebbe prevista prima del voto negli Stati Uniti L’intelligence israeliana indica chesi staad attaccaredal territorio iracheno nei prossimi giorni,primapresidenziali statunitensi, ha riferito giovedì il sito di notizie Oxios, citando due fonti israeliane non identificate. Il rapporto Oxius aggiunge che l’dovrebbe essere effettuato, utilizzando un gran numero di UAV e missili balistici. Condurre l’attraverso milizie filo-iraniane in Iraq potrebbe essere un tentativo da parte di Teheran di prevenire un’altra offensiva di rappresaglia israelianaobiettivi strategici in Iran, si legge nel report.

