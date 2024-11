Milano, 1 novembre 2024 – Nella storia di X Factor i gruppi non hanno sempre avuto vita facile. Ma Achille Lauro di fronte a Les Votives e Patagarri non ha avuto alcun dubbio e ha scelto di mettere a disposizione delle band milanesi doc due dei tre posti per i Live, di cui ieri è andata in scena la seconda puntata. Una fiducia ampiamente ripagata, al momento. Due gruppi, provenienti entrambi da Milano, molto diversi tra loro ma accomunati da un grande talento. Da un lato la “pazzia musicale” dei Patagarri, dall’altra il fascino magnetico dei Les Votives. Ma partiamo dalle performance della seconda puntata di Live show. Il rap dei Patagarri I Patagarri sono decisamente usciti dalla loro comfort zone e si sono messi alla prova con “sw1n6o” di Thasup e Salmo. Ilgiorno.it - Les Votives e Patagarri travolgono X Factor 2024: perché le due band di Milano ai Live sono un azzardo riuscito Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre– Nella storia di Xi gruppi non hanno sempre avuto vita facile. Ma Achille Lauro di fronte a Lesnon ha avuto alcun dubbio e ha scelto di mettere a disposizione dellemilanesi doc due dei tre posti per i, di cui ieri è andata in scena la seconda puntata. Una fiducia ampiamente ripagata, al momento. Due gruppi, provenienti entrambi da, molto diversi tra loro ma accomunati da un grande talento. Da un lato la “pazzia musicale” dei, dall’altra il fascino magnetico dei Les. Ma partiamo dalle performance della seconda puntata dishow. Il rap deidecisamente usciti dalla loro comfort zone e simessi alla prova con “sw1n6o” di Thasup e Salmo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e IX Factor 2024: perché le due band di Milano ai Live sono un azzardo riuscito; Approfondisci 🔍

X Factor, le pagelle: The Foolz spietati (8), Patagarri scombinati (7), Salvetti noiso (4). Murphy? Poteva dire ancora (6)

(ilmessaggero.it)

Il secondo Live Show di X Factor è andato in onda giovedì 31 ottobre. Giorgia, ancora impeccabile nella conduzione, ha aperto la puntata con il suo nuovo singolo ...

X Factor, le pagelle: The Foolz spietati (8), Patagarri scombinati (7), Salvetti noiso (4). Murphy aveva ancora qualcosa da dire (6)

(ilgazzettino.it)

Il secondo Live Show di X Factor è andato in onda giovedì 31 ottobre. Giorgia, ancora impeccabile nella conduzione, ha aperto la puntata con il suo nuovo singolo ...

I Patagarri Aristogatti, un'inedita di Mimì e la conferma Les Votives: cosa è successo a X Factor 2024

(ilgiorno.it)

Milano, 25 ottobre 2024 - I tre lombardi alla fase finale di X Factor vanno avanti e convincono: buona la prima per la brianzola Mimì Caruso e le due band meneghine di Achille Lauro, Les Votives e i P ...

X Factor 2024: i tormenti dei Patagarri, i Les Votives con Mina e la conferma di Mimì. Tre lombardi ai Live

(ilgiorno.it)

Milano - Il dado è tratto. I quattro giudici di X Factor hanno scelto i dodici concorrenti per i Live Show (in partenza il prossimo 24 ottobre). Tre i talenti in squadra per ogni giudice. Achille Laur ...