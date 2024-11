La storia a lieto fine dei 124 anziani di una Rsa di Sedavì salvati dall’alluvione da 10 dipendenti - Sono 124 gli anziani che nella Rsa Novaedat di Sedavì, vicino Valencia, sono stati portati in salvo durante l'alluvione che ha causato quasi 200 morti. Gli anziani sono stati portati in braccio o in spalla al secondo piano della struttura dalle 10 infermiere presenti. Fanpage.it - La storia a lieto fine dei 124 anziani di una Rsa di Sedavì salvati dall’alluvione da 10 dipendenti Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sono 124 gliche nella Rsa Novaedat di, vicino Valencia, sono stati portati in salvo durante l'alluvione che ha causato quasi 200 morti. Glisono stati portati in braccio o in spalla al secondo piano della struttura dalle 10 infermiere presenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per due persone con disabilità tratte in salvo da un incendio; Renardo, la volpe che ha sconfitto il cimurro: laraccontata dall'Enpa di Genova;per il setter inglese rimasto intrappolato nel fango; Giornata mondiale dell'ictus Ladi Omar; Una: ritrovato il cane Blues, finito in un crepaccio; Una: ritrovato il cane Blues, finito in un crepaccio; Approfondisci 🔍

La storia a lieto fine dei 124 anziani di una Rsa di Sedavì salvati dall’alluvione da 10 dipendenti

(fanpage.it)

Sono stati salvati da 10 infermiere, portati in braccio uno a uno ai piani superiori mentre l'alluvione sfondava porte e finestre in pochi minuti. Sono tutti in buone condizioni di salute i 124 ...

VALSUSA, STORIA A LIETO FINE: RITROVATO IL PROPRIETARIO DEL CANE A SESTRIERE

(valsusaoggi.it)

SESTRIERE - Grazie all'appello pubblicato sabato 26 ottobre su ValsusaOggi, il cane ritrovato a Sestriere senza padrone, ha potuto riabbracciare il suo "papà". L'animale era stato ritrovato nel pomeri ...

Storia a lieto fine per due persone con disabilità tratte in salvo da un incendio

(superabile.it)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...

Winnie the Pooh, la vera storia è tutt’altro che serena: il dramma di Christopher Robin

(msn.com)

Conoscete la vera storia di Winnie the Pooh? Anche se la storia del simpatico orsetto ha un lieto fine, nella vita reale non è andata così.