La relatrice Onu Francesca Albanese | A Gaza è genocidio fuori Israele dalle Nazioni Unite Gli Usa | Antisemita se ne vada lei

Leggi tutto su Open.online

(Di venerdì 1 novembre 2024) Ledovrebbero prendere in considerazione la sospensione dicome Stato membro dell’Onu a causa del «» che sta compiendo contro i palestinesi. Lo ha affermatospeciale dellesui territori palestinesi occupati. Le sue parole sono state pronunciate a New York, all’indomani della pubblicazione di un rapporto della stessa– intitolato Genocide as Colonial Erasure – in cui si sostiene che il governo di Benjamin Netanyahu non stia commettendo solo crimini di guerra e contro l’umanità nella Striscia di, ma, appunto, un vero e proprio. «È tempo di considerare la sospensione delle credenziali dicome stato membro dell’Onu.