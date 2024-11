Metropolitanmagazine.it - La Juventus valuta l’esonero: la notizia a sorpresa

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Tra gli uffici di Vinovo si stando la separazione immediata, con esonero, per l’allenatore della. Prima ancora dell’arrivo di Thiago Motta era stato sorprendentemente chiamato a figurare come allenatore della Prima Squadra, dovendo fronteggiare la situazione che seguiva alla separazione con Allegri. Paolo Montero a serio rischio esonero con la, secondo quanto svela la stessa fonte. E con la possibilità di prendere in panchina come sostituto, un ex leggenda della, i bianconerino tale ipotesi. Lapunterebbe sempre su un ex bianconero e, nel leggendario nome di Leonardo Bonucci, potrebbe vedersi il sostituto. In questo momento, tra i due, il libero dagli impegni risulta essere Barzagli, perché Bonucci è impiegato come collaboratore all’interno della Federazione dell’Italia.