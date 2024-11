Jennifer Lopez, supporto a Kamala Harris e dura critica a Trump: “Ha offeso l’umanità intera” (Di venerdì 1 novembre 2024) Jennifer Lopez ha preso una posizione forte durante il comizio a favore di Kamala Harris a Las Vegas, dove ha espresso apertamente il suo dissenso verso l’ex presidente Donald Trump e alcuni commenti fatti durante un evento al Madison Square Garden. La sua è una voce potente che si leva in difesa della comunità latina e, soprattutto, di Puerto Rico, un tema che la pop star sente particolarmente vicino per le sue origini. La Lopez ha scelto di sostenere la Harris non solo per il suo impegno politico ma per l’umanità che vede riflessa nella sua candidatura. Nel suo intervento, Jennifer ha ricordato come Trump abbia scelto di portare sul palco persone che, con le loro dichiarazioni cariche di odio e pregiudizi, hanno ferito non solo i portoricani, ma ogni persona di “decente carattere“. Dilei.it - Jennifer Lopez, supporto a Kamala Harris e dura critica a Trump: “Ha offeso l’umanità intera” Leggi tutto su Dilei.it (Di venerdì 1 novembre 2024)ha preso una posizione fortente il comizio a favore dia Las Vegas, dove ha espresso apertamente il suo dissenso verso l’ex presidente Donalde alcuni commenti fattinte un evento al Madison Square Garden. La sua è una voce potente che si leva in difesa della comunità latina e, soprattutto, di Puerto Rico, un tema che la pop star sente particolarmente vicino per le sue origini. Laha scelto di sostenere lanon solo per il suo impegno politico ma perche vede riflessa nella sua candidatura. Nel suo intervento,ha ricordato comeabbia scelto di portare sul palco persone che, con le loro dichiarazioni cariche di odio e pregiudizi, hanno ferito non solo i portoricani, ma ogni persona di “decente carattere“.

