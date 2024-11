Inter vs Venezia: le probabili formazioni (Di venerdì 1 novembre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vietato distrarsi per i nerazzurri se vogliono tenere il passo dei capolisti, mentre i lagunari cercano di proseguire la mini striscia di risultati utili. Inter vs Venezia si giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. Inter VS Venezia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Juventus, i nerazzurri non possono più fermarsi per non perdere di vista il Napoli capolista distante quattro punti. La squadra di Inzaghi, a parte qualche amnesia difensiva di troppo, sta attraversando un buon momento avendo vinto quattro partite su cinque. I lagunari hanno lasciato l’ultimo posto in classifica in virtù dei quattro punti ottenuti nelle ultime due giornate, frutto di un pareggio e di una vittoria. Sport.periodicodaily.com - Inter vs Venezia: le probabili formazioni Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 1 novembre 2024) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Vietato distrarsi per i nerazzurri se vogliono tenere il passo dei capolisti, mentre i lagunari cercano di proseguire la mini striscia di risultati utili.vssi giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo il mezzo passo falso casalingo contro la Juventus, i nerazzurri non possono più fermarsi per non perdere di vista il Napoli capolista distante quattro punti. La squadra di Inzaghi, a parte qualche amnesia difensiva di troppo, sta attraversando un buon momento avendo vinto quattro partite su cinque. I lagunari hanno lasciato l’ultimo posto in classifica in virtù dei quattro punti ottenuti nelle ultime due giornate, frutto di un pareggio e di una vittoria.

La Serie A torna in campo nel weekend e l'Inter torna a San Siro per il primo dei tre match casalinghi consecutivi. Domenica la squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Venezia per dare continuità al ...

Le probabili formazioni di Inter-Venezia e dove vederla in TV. Turnover pesante per Inzaghi. Martinez in porta, chance per Taremi in attacco.

Pronostico Inter-Venezia 3 novembre 2024. Probabili formazioni, migliori quote, analisi e scommesse sull’11° giornata di Serie A.

Probabili formazioni Inter Venezia - Le possibili scelte di Inzaghi e Di Francesco per la sfida dell'11^ giornata di Serie A ...