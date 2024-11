Impianto produzione di biometano: chiesta convocazione del consiglio comunale - LECCE – L’Impianto di produzione di biometano su cui si sono espressi negativamente nei giorni scorsi i Comuni di Surbo e di Trepuzzi, auspicando la stessa posizione da parte dell’amministrazione del capoluogo salentino, potrebbe diventare presto tema di un consiglio comunale.I gruppi di Lecceprima.it - Impianto produzione di biometano: chiesta convocazione del consiglio comunale Leggi tutto su Lecceprima.it (Lecceprima.it - venerdì 1 novembre 2024)- LECCE – L’didisu cui si sono espressi negativamente nei giorni scorsi i Comuni di Surbo e di Trepuzzi, auspicando la stessa posizione da parte dell’amministrazione del capoluogo salentino, potrebbe diventare presto tema di un.I gruppi di

Il presidente del FAI ha dichiarato inopportuno un impianto in un’area ormai “rinata”. La maggioranza ascolta e non si esprime.

«L’impatto ambientale sarebbe devastante, in un territorio peraltro già fortemente condizionato dalla presenza di altri insediamenti industriali che ne pregiudicano il fascino ...

Il primo cittadino di Surbo, Ronny Trio, incontrerà Adriana Poli Bortone per convincerla a bloccare il progetto in zona Cafore. Polemiche dell’opposizione surbina.