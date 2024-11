giornalisti del Sole 24 Ore ha annunciato la sospensione dei prodotti a marchio Start, che includono podcast, newsletter e video, insieme alle newsletter Macro e Management. Questa decisione è il risultato di un contesto di grave preoccupazione all’interno della Redazione Online, che ha portato alla proclamazione di uno stato di agitazione. I lettori sono stati avvisati della situazione e invitati a comprendere il disagio causato. La situazione della redazione online La Redazione Online del Sole 24 Ore si trova attualmente ad affrontare diverse difficoltà, che hanno spinto il comitato di redazione a intraprendere questa misura drastica. La mancanza di dialogo e le criticità relative alle condizioni lavorative sono al centro della vertenza. Gaeta.it - Il Sole 24 Ore sospende prodotti a marchio Start e newsletter: giornalisti in stato di agitazione Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Da oggi, 1 novembre, il comitato di redazione deidel24 Ore ha annunciato la sospensione dei, che includono podcast,e video, insieme alleMacro e Management. Questa decisione è il risultato di un contesto di grave preoccupazione all’interno della Redazione Online, che ha portato alla proclamazione di unodi. I lettori sono stati avvisati della situazione e invitati a comprendere il disagio causato. La situazione della redazione online La Redazione Online del24 Ore si trova attualmente ad affrontare diverse difficoltà, che hanno spinto il comitato di redazione a intraprendere questa misura drastica. La mancanza di dialogo e le criticità relative alle condizioni lavorative sono al centro della vertenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Grande Oriente, caos dopo la sospensione del Gran Maestro e le prove di scissione; Il24prodotti a marchio Start e newsletter: giornalisti in stato di agitazione; Poste, stop al collocamento: salta la data del 21 ottobre; Polonia, stretta sui migranti: Tusk annuncia sospensione temporanea del diritto d’asilo; Brasile, la Corte suprema annulla la sospensione di X; Pallanuoto: 6 mesi di sospensione per il Settebello dopo la protesta alle Olimpiadi; Approfondisci 🔍

Scandalo spioni, i giornalisti del Sole 24 Ore chiedono chiarezza sul coinvolgimento della testata nell’inchiesta milanese su Equalize

(informazione.it)

Era dall’autunno del 2016, all’epoca dello scoppio dello scandalo delle copie digitali fasulle che ne gonfiavano spropositatamente la diffusione, che al Sole 24 Ore un’assemblea di redazione non durav ...

Il Sole 24 Ore Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

(ticonsiglio.com)

Il Sole 24 Ore è un quotidiano italiano, specializzato nella redazione e pubblicazione di articoli di informazione e giornalismo a carattere economico, finanziario e politico. Appartiene al ...

Il Sole 24 Ore in versione digitale

(ntplusfisco.ilsole24ore.com)

Potrai godere di tutti i servizi come la Web App, le notifiche e la Newsletter per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle novità più importanti selezionate dalla Redazione.

Il Sole 24 Ore SpA (S24)

(it.investing.com)

Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...