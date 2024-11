Il biglietto 'speciale' di Trenord per raggiungere Eicma - Tutto pronto per Eicma 2024. La manifestazione fieristica dedicata alle due ruote si terrà a Fiera Milano dal 7 al 10 novembre. Per l'occasione Trenord ha reso disponibili due tariffe per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano. Da Milano andata e ritorno il ticket costa 4,40 euro, mentre con Milanotoday.it - Il biglietto 'speciale' di Trenord per raggiungere Eicma Leggi tutto su Milanotoday.it (Milanotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tutto pronto per2024. La manifestazione fieristica dedicata alle due ruote si terrà a Fiera Milano dal 7 al 10 novembre. Per l'occasioneha reso disponibili due tariffe perla stazione di Rho Fiera Milano. Da Milano andata e ritorno il ticket costa 4,40 euro, mentre con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il' diperEicma; Eicma 2024: tariffaperla rassegna; Eicma 2024: due biglietti speciali perla fiera in treno; EICMA 2024: conbiglietti speciali perla fiera; Salone del Mobile a Fieramilano Rho; I treni per il Gran Premio di Monza: come arrivare in autodromo; Approfondisci 🔍

Eicma 2024: tariffa speciale Trenord per raggiungere la rassegna

(primalamartesana.it)

Con Trenord si va a EICMA, l’esposizione internazionale delle due ruote che si terrà a Fieramilano a Rho dal 7 al 10 novembre. Per raggiungere in treno la stazione di Rho Fiera Milano, situata a pochi ...

Eicma 2024: due biglietti speciali per raggiungere la fiera in treno

(ilgiorno.it)

Trenord mette a disposizione offerte ad hoc per i visitatori dell’evento internazionale dedicato alle due ruote ...

EICMA 2024: con Trenord biglietti speciali per raggiungere la fiera

(advtraining.it)

Per l'edizione 2024 di EICMA, l’esposizione internazionale dedicata al mondo delle due ruote, Trenord propone soluzioni di viaggio speciali per facilitare l'accesso all'evento presso Fieramilano Rho,.

EICMA 2024: posteggi auto gratis e biglietti del treno a prezzo ridotto

(insella.it)

Collegamento ferroviario diretto da tutte le stazioni della Lombardia e 10mila posti auto gratuiti negli interscambi ATM. Questo il “piano” messo a punto da EICMA per affrontare l'afflusso di pubblico ...