professionisti senza ordine o albo crescono in maniera esponenziale, ma quali sono i motivi dello sviluppo? Secondo le stime di Confcommercio Professioni la categoria conta oggi 455mila presenze, impegnate in settori emergenti, nel comparto tecnico-scientifico, nel campo dell’informazione e della comunicazione, nell’area socio-sanitaria e in quella economico-legale. Al di là della Periodicodaily.com - I professionisti italiani senza ordine e albo nel 2024 quasi mezzo milione Leggi tutto su Periodicodaily.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Periodicodaily.com: In Italia i libericrescono in maniera esponenziale, ma quali sono i motivi dello sviluppo? Secondo le stime di Confcommercio Professioni la categoria conta oggi 455mila presenze, impegnate in settori emergenti, nel comparto tecnico-scientifico, nel campo dell’informazione e della comunicazione, nell’area socio-sanitaria e in quella economico-legale. Al di là della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Architetti e iscrizione albo italianoesame di stato: la Cassazione dà ragione ai laureati all'estero; EDITORIALE / Campionato italiano, non tutto rose e fiori; Albo pedagogisti ed educatori, chi può inserirsi e come presentare la domanda di iscrizione. AVVISI per regione e FAQ; Operatori sanitari extra Ue, riconoscimento titoli: in arrivo nuovi iter regionali. I possibili rischi; I MEDICI DELL'ARTE | 1. Il restauro italiano numero uno nel mondo; Info per i neo-iscritti; Approfondisci 🔍

I medici italiani guadagnano 60mila euro l’anno in meno rispetto ai colleghi Ue. Gli aumenti in manovra? 17 euro al mese

(ilfattoquotidiano.it)

A queste condizioni sono sempre di più i professionisti che scelgono di lasciare l’Italia. Secondo l’ordine dei medici, dal 2019 al 2023 sono stati quasi 39mila, di cui 11mila nell’ultimo anno.

Il legale nella società tra avvocati può essere socio non professionista di Stp

(ntplusfisco.ilsole24ore.com)

Può essere iscritta nell’Albo dei commercialisti la società tra professionisti (Stp) che ha tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra avvocati (Sta).

Non era iscritto all’Ordine dei Medici in Italia e ha lavorato al Pronto Soccorso: denunciato l’ex volto di “Uomini e Donne” Ivan Di Stefano

(ilfattoquotidiano.it)

Il sedicente medico è finito nel mirino dei controlli a campione dei N.A.S. (Nuclei Antisofisticazione e Sanità) dei Carabinieri ...

I lavori nel settore della salute mentale: crescita della domanda in Italia

(studenti.it)

I lavori nel settore della salute mentale: ecco quali sono le professioni più richieste e dove trovare le migliori opportunità di lavoro in Italia ...