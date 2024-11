Lanazione.it - "Grazie a Giani per l’impegno. Ora le risorse per la FiPiLi"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Sono soddisfatti degli impegni presi da parte del Presidente della Regione i sindaci di Lastra a Signa, Montelupo ed Empoli all’indomani della loro sollecitazione in merito al futuro della. "Quello che abbiamo a cuore è la salvaguardia e la sicurezza dei nostri territori – dicono i sindaci – per questo occorre intervenire rapidamente per riqualificare la. Lo abbiamo fatto presente al presidentee siamo soddisfatti degli impegni presi relativamente alla necessità di accelerare nella direzione di dar vita al progetto ’Toscana Strade’ e all’allargamento ove possibile delle carreggiate con la creazione quantomeno di corsie di emergenza".