(Di venerdì 1 novembre 2024) 2024-11-01 16:45:21 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Manchester City “giocherà con 11 giocatori” mentre Pepaffronta la sua crisi di infortuni contro il Bournemouth.ha detto dopo la sconfitta della Coppa infrasettimanale contro il Tottenham di essere rimasto con soli 13 giocatori in forma, ma è stato timido riguardo a qualsiasi aggiornamento prima del fine settimana. Ha aperto la sua conferenza stampando che l’esterno Savinho potrebbe essere disponibile non avendo subito “nessuna frattura” con il “forte colpo” subito contro il Tottenham. “Domani vedrai who is availableHo molti dubbi, metà e metà”, ha detto. “Succede in tanti club e non siamo l’unico club al mondo a sperimentarlo. Ce ne sono molti of injuries in alcuni dipartimenti e posizioni ma è quello che è.