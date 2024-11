Ilrestodelcarlino.it - Furto in tabaccheria a Monte Urano, ancora ladri in azione nel Fermano dopo il blitz da Fendi

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it:(Fermo), 1 novembre 2024 – Erano circa le 23,30, ieri sera, quando laSantinelli (lungo via Elpidiense, appena fuori il centro urbano) è stata presa di mira daiche non hanno esitato a sfondare la porta a vetri per poter entrare nel negozio e mettere a segno il, con un bottino che deve essere quantificato. Si è recato sul posto anche il sindaco Andrea Leoni per avere un quadro esatto della situe per manifestare vicinanza ai titolari dell’esercizio preso d’assalto che si stavano già dando da fare per rimettere in ordine il localeil passaggio dei, e sistemare la porta d’ingresso.