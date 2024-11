Ilrestodelcarlino.it - Fronte del porto, chiusa l’inchiesta. Rogo all’ex Tubimar, in tre a processo

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Violazione sulle norme di sicurezza e incendio colposo. In tre andranno aper ilche la notte tra il 15 e il 16 settembre del 2020 distrusse l’ex, il complesso logistico più grande deldi Ancona che si trovava nella zona industriale. Le fiamme furono devastanti e mandarono in cenere 20mila metri quadrati di capannone, occupato da più ditte attive al suo interno, svegliando l’intera città per quelle lingue di fuoco che illuminarono a giorno lo scalo dorico destando molta preoccupazione. Il rinvio a giudizio per tre dei quattro iniziali indagati (uno nel frattempo è deceduto prima che la Procura arrivasse a chiederne il) è stato deciso ieri dalla giudice Francesca De Palma nel corso dell’udienza preliminare.