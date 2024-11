F1, Sergio Perez: “Eravamo competitivi, ma c’è stato un momento di confusione” - Sergio Perez continua a navigare in cattive acque. Il pilota della Red Bull è stato infatti eliminato nella SQ2 alle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, malgrado la novità della sua monoposto, impreziosita da un nuovo telaio montato appositamente per migliorare le sue prestazioni. Il nativo di Guadalajara, ormai da mesi a digiuno da risultati in top 3, ha superato senza patemi il primo taglio, salvo poi andare fuori a causa di un errore di valutazione da parte del team. Il pilota infatti, dopo aver registrato il nono tempo al primo tentativo, è stato mandato in pista ad un solo minuto dalla fine, non riuscendo quindi a completare il proprio giro. Oasport.it - F1, Sergio Perez: “Eravamo competitivi, ma c’è stato un momento di confusione” Leggi tutto su Oasport.it (Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)continua a navigare in cattive acque. Il pilota della Red Bull èinfatti eliminato nella SQ2 alle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, malgrado la novità della sua monoposto, impreziosita da un nuovo telaio montato appositamente per migliorare le sue prestazioni. Il nativo di Guadalajara, ormai da mesi a digiuno da risultati in top 3, ha superato senza patemi il primo taglio, salvo poi andare fuori a causa di un errore di valutazione da parte del team. Il pilota infatti, dopo aver registrato il nono tempo al primo tentativo, èmandato in pista ad un solo minuto dalla fine, non riuscendo quindi a completare il proprio giro.

