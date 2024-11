Enzo Miccio: “Mi sposerei se qualcuno si innamorasse di me. Il mio più grande rimpianto non aver avuto figli” - Enzo Miccio si racconta in un'intervista. Il famoso wedding planner parla del suo programma "Top - Tutto quanto fa tendenza" in onda su Rai 2 e rivela alcuni dettagli della sua vita privata: "Se so baciare bene lo devo ad una donna, mi ha insegnato tutto lei". Fanpage.it - Enzo Miccio: “Mi sposerei se qualcuno si innamorasse di me. Il mio più grande rimpianto non aver avuto figli” Leggi tutto su Fanpage.it (Fanpage.it - venerdì 1 novembre 2024)si racconta in un'intervista. Il famoso wedding planner parla del suo programma "Top - Tutto quanto fa tendenza" in onda su Rai 2 e rivela alcuni dettagli della sua vita privata: "Se so baciare bene lo devo ad una donna, mi ha insegnato tutto lei".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "Mi sposerei se qualcuno si innamorasse di me. Il mio più grande rimpianto non aver avuto figli";e i gay «peggiori omofobi»: «Ho avuto una fidanzata, mi ha insegnato a baciare»;, duro sfogo contro persone impensabili: non aveva mai detto una cosa cosi;: «Ho imparato a baciare da una donna. A vent'anni il mio primo fidanzato a Milano;: «I gay sono gli omofobi peggiori. Il sesso? L'ho imparato da una donna»; "Tutto quello che so del sesso l'ho imparato da una donna". Intervista a

Enzo Miccio: “Mi sposerei se qualcuno si innamorasse di me. Il mio più grande rimpianto non aver avuto figli”

(fanpage.it)

Enzo Miccio si racconta in un'intervista. Il famoso wedding planner parla del suo programma "Top - Tutto quanto fa tendenza" in onda su Rai 2 ...

Enzo Miccio: «I gay sono gli omofobi peggiori. Il sesso? L'ho imparato da una donna»

(msn.com)

Enzo Miccio, noto wedding planner e icona di stile in Italia, rappresenta una figura unica nel panorama televisivo grazie alla sua eleganza innata e la capacità di trasmettere classe in ...

Enzo Miccio: «Ho imparato a baciare da una donna. A vent'anni il mio primo fidanzato a Milano

(ilmessaggero.it)

Invece mi sono sentito spesso giudicato proprio da loro...». Ma Enzo Miccio una fidanzata l'ha mai avuta? «Tutto quello che so l'ho imparato da una donna, quando avevo 14-15 anni. Lei ne aveva due più ...

Enzo Miccio confessa: “Ecco da chi ho imparato tutto sul se**o”

(gossipblog.it)

Intervista a tuttotondo per Enzo Miccio che ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita: dalla famiglia ai rapporti intimi. Intervistato da Il ...