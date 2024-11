È finita contro un muro Terribile incidente nella notte muore bimbo di 4 anni | a bordo anche due sorelline

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Tragedia di Halloween, un bambino di 4 anni è morto a causa delle ferite riportate in un incidente. L'incidente si è verificato a Trivero, Biella. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sarebbe uscita di strada autonomamente. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è arrivato già in gravi condizioni ed è deceduto in mattinata. L'uomo al volante è risultato negativo a tutti gli accertamenti per il consumo di alcol o di stupefacenti. Secondo i quotidiani locali la famiglia, originaria del Brasile, viveva da alcuni anni a Trivero.