Agi.it - Dybala salva la panchina di Juric, 1-0 al Torino

Leggi tutto su Agi.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agi.it: AGI - La Roma prova momentaneamente a mettere a tacere le critiche e ritrova la vittoria in campionato battendo di misura il. All'Olimpico finisce 1-0 grazie al lampo al 20mo di, scelto da 'falso nove' dopo il forfait dell'ultima ora di Dovbyk. La squadra dell'ex, che non vinceva da oltre un mese, sale così a 13 punti portandosi a -1 proprio dai granata di Vanoli, che ritrovano un ko dopo il successo interno con il Como. Nettamente migliore l'avvio dei giallorossi che iniziano a portare pressione nella metà campo dei granata, trovando poi il vantaggio al 20' grazie a: l'argentino approfitta di un errore di Linetty e, dopo aver saltato Milinkovic in uscita, indirizza in rete l'1-0 (vano il tentativo ditaggio di Masina).