nuovo rischio di sciopero dei netturbini a Favara, dove, negli anni scorsi, si è registrata una vera e propria emergenza. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia. Il rischio è legato ai nuovi ritardi con cui vengono pagati i netturbini che non hanno ricevuto lo stipendio degli ultimi due mesi Agrigentonotizie.it - Due mesi di stipendio non pagati: i netturbini di Favara pronti a un nuovo sciopero Leggi tutto su Agrigentonotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Agrigentonotizie.it:rischio didei, dove, negli anni scorsi, si è registrata una vera e propria emergenza. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia. Il rischio è legato ai nuovi ritardi con cui vengonoche non hanno ricevuto lodegli ultimi due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Docenti senzaper 2: “Abbiamo dovuto chiedere prestiti ad amici e parenti”; Docenti senzada quasi, lanciata petizione: "Teatrino della carta docente mentre in migliaia fanno la fame"; Un’altra docente senzada: “Ho solo 200 euro sul conto, se la situazionecambia tornerò al mio paese”; Concorso vinto e beffa, senza; Roma, datore di lavoropaga l'idraulico e lo aggredisce con un'ascia. Salvato da sorella e cognato; Maestra senzada: «Ho l'affitto da pagare, se continua così lascio la scuola»; Approfondisci 🔍

Decine di docenti senza stipendio da due mesi

(msn.com)

Docenti a Prato non ricevono lo stipendio da due mesi: errore tecnico mette in difficoltà famiglie. Bonus carta docente scomparsi. Sindacati chiedono soluzioni al Ministero.

Un’altra docente senza stipendio da due mesi: “Ho solo 200 euro sul conto, se la situazione non cambia tornerò al mio paese”

(orizzontescuola.it)

Un’insegnante di sostegno di una scuola primaria in Veneto, che non riceve lo stipendio da due mesi ha espresso il proprio disagio, riportato dal Corriere Adriatico. “Sono due mesi che non ricevo lo s ...

Maestra senza stipendio da due mesi: «Ho l'affitto da pagare, se continua così lascio la scuola»

(msn.com)

«Sono due mesi che non mi arriva lo stipendio. Se continua così me ne torno giù al mio paese. Non ci sto più dentro ...

Stipendi, gli aumenti da dicembre 2024 a gennaio 2025: come cambia la busta paga, chi ci guadagna e chi no

(msn.com)

Ancora due mesi e gli effetti della manovra inizieranno a farsi sentire. In particolare sugli stipendi, che da dicembre 2024 a gennaio 2025 subiranno delle modifiche. Ad alimentarle il taglio del ...