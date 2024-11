Oasport.it - Dove verrebbe recuperato il GP di Valencia di MotoGP? Le ipotesi e le date

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Una devastante alluvione ha colpito la zona dinella notte di martedì, provocando purtroppo 158 morti e un gran numero di dispersi. La situazione è drammatica nella località spagnola, che tra un paio di settimane dovrebbe ospitare l’ultimo appuntamento del Mondiale. Il condizionale è d’obbligo viste le criticità che l’intera area sta affrontando e l’intero paddock attende di sapere se esi gareggerà nel weekend del 15-17 novembre. La direzione esecutiva dellasta infatti lavorando su vari scenari in vista della ventesima tappa del campionato. Al momento non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali, ma Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna (l’organizzatore del Motomondiale), ha dichiarato alla testata AS: “In linea di principio la data originale dell’evento sarà mantenuta. Stanno lavorando per sistemare l’accesso ed i servizi.