Dopo 16 Anni i Cure rompono il silenzio - I Cure, formati nel 1978 a Crawley, nel West Sussex, hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica rock. Guidati dalla figura carismatica di Robert Smith, con il suo inconfondibile look e la voce malinconica, la band ha attraversato quattro decenni di cambiamenti musicali, rimanendo sempre fedele alla propria visione artistica. Dagli esordi post-punk di "Three Imaginary Boys" (1979), passando per l'oscurità gothic di "Pornography" (1982), fino al successo mainstream di "Disintegration" (1989), i Cure hanno dimostrato una versatilità straordinaria. La loro capacità di fondere melodie pop accattivanti con testi introspettivi e atmosfere cupe ha creato un sound unico, influenzando generazioni di musicisti e guadagnando una base di fan devoti in tutto il mondo.

AGI - Dopo 16 anni di silenzio The Cure escono con un nuovo album. La band guidato dal carismatico leader Robert Smith, ha pubblicato oggi 'Songs of a Lost World', quattordicesimo disco in studio e pr ...

Li si attendeva da oramai 16 anni e, fino a qualche tempo fa, tutto faceva pensare che in studio non li avremmo più rivisti. E invece nell'ultima tournée, transitata anche da noi, avevano fatto capire ...

