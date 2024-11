Lanazione.it - Direttori e giudici di gara. Che festa alla Castellina

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Ancora un grande successo al Convento dei Padri Carmelitani sede anche del Centro Spirituale del Ciclismo, per il ritrovo deiditoscani di ciclismo e deidi corsa, giunto all’edizione numero 42. A fare gli onori di casa il giudice pratese Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione. Prima la celebrazione della messa da parte dei Padri Carmelitani Agostino e Nicola, al termine della quale consegnati due riconoscimenti. Il premio Padre Piocarriera per il giudice nazionale Bruno Batelli, e lo speciale premiocarriera (55 anni nel ciclismo) per il giornalista Antonio Mannori.