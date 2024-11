Sport.quotidiano.net - Consar Troppi errori, poi tiebreak fatale

Ravenna 2 Porto Viro 3 (20-25,29-27,26-24,22-25, 12-15)RAVENNA: Tallone 16, Canella 8, Guzzo 29, Ekstrand 3, Copelli 12, Russo 3; Goi (L1); Feri 7, Zlatanov 5; ne: Grottoli, Selleri, Bertoncello, Mirabella, Roselli (L2). All. Valentini. PORTO VIRO: Ferreira Silva 6, Sperandio 12, Santambrogio 6, Andreopoulos 19, Eccher 4, Arguelles 13; Morgese (L1); Magliano 14, Ghirardi, Bellia; ne: Ballan, Lamprecht (L2), Innocenzi. All. Morato. Arbitri: Gasparro e Autuori. Note – Durata set 29', 36', 32', 31', 22' per un totale di 2h 30'. Ravenna: bs 28, bv 7, muri 5,13; Porto Viro: bs 12, bv 12, muri 8,14. Spettatori 737 per 2.919 euro. Ammonito Goi. Laperde partita e imbattibilità contro Porto Viro, ma conserva la leadership solitaria in classifica a +1 sui polesani. A pesare sul ko le 28 battute sbagliate.