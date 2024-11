Cina: Shanghai ospita eventi per Giornata mondiale delle citta’ 2024 (2) (Di venerdì 1 novembre 2024) Shanghai, 01 nov – (Xinhua) – Un visitatore (a destra) impara delle nozioni sui nuovi materiali da costruzione in occasione di una mostra per la World Cities Day China Observance 2024 e per la SDG Cities Global Conference 2024 a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 31 ottobre 2024. La Giornata mondiale delle citta’ e’ nata dalla Shanghai World Expo del 2010, in particolare dalla Dichiarazione di Shanghai, che sosteneva l’idea secondo cui “citta’ migliore, vita migliore”. Celebrata ogni anno il 31 ottobre, la Giornata promuove il dialogo urbano internazionale. Quest’anno, a tema “Costruire citta’ incentrate sulle persone per una vita migliore”, gli eventi della Giornata mondiale delle citta’ 2024 a Shanghai comprendono una cerimonia di apertura, una serie di forum, mostre e ispezioni a tema. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Shanghai ospita eventi per Giornata mondiale delle citta’ 2024 (2) Leggi tutto su Romadailynews.it (Di venerdì 1 novembre 2024), 01 nov – (Xinhua) – Un visitatore (a destra) imparanozioni sui nuovi materiali da costruzione in occasione di una mostra per la World Cities Day China Observancee per la SDG Cities Global Conference, nellaorientale, ieri 31 ottobre. Lae’ nata dallaWorld Expo del 2010, in particolare dalla Dichiarazione di, che sosteneva l’idea secondo cui “migliore, vita migliore”. Celebrata ogni anno il 31 ottobre, lapromuove il dialogo urbano internazionale. Quest’anno, a tema “Costruireincentrate sulle persone per una vita migliore”, glidellacomprendono una cerimonia di apertura, una serie di forum, mostre e ispezioni a tema. (Xin) Agenzia Xinhua

