Charles Leclerc concentrato | In Brasile sarà difficile dobbiamo avere l’approccio delle ultime gare

Charles Leclerc non vuol lasciarsi deconcentrare dai risultati ottenuti negli ultimi cinque GP dalla Ferrari in F1. La Rossa e il monegasco sono stati l'accoppiata che in termini di punti ha funzionato meglio, ma si sa che tutto va contestualizzato. In quest'ottica, il week end di Interlagos potrebbe essere complicato per la Rossa, considerate le caratteristiche della pista. Parliamo di un circuito old style, con tratti molto veloci, mixati a tante curve in appoggio dove la macchina dovrà risultare bilanciata. Un aspetto che per buona parte dell'annata è stato critico per la Rossa, ma dopo la pausa estiva qualcosa sembrerebbe cambiato. Sul layout verdeoro ne avremo un'ulteriore controprova, ricordando i successi della Ferrari negli ultimi due appuntamenti ad Austin e a Città del Messico. "È un po' ottimistico pensare di poter vincere tutte le