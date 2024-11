Parigi-Bercy. Il torneo francese mette in scena un novero dei migliori otto dai quali molto può uscire, anche in considerazione dell’eliminazione di Carlos Alcaraz. Numerosissimi i temi, in buona sostanza, al Palais Omnisports che per l’ultima volta ospita l’evento. Si parte alle 14:00 con, paradossalmente, il match più atteso: Alexander Zverev contro Stefanos Tsitsipas. Al greco serve una vittoria e gli unici due precedenti indoor gli sono favorevoli, come lo è il conto generale dei precedenti (10-5). A seguire l’australiano Alex de Minaur prova a blindare sempre più il discorso Finals contro il danese Holger Rune, che qui vinse nel 2022. Oasport.it - Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (1° novembre): orari, ordine delle partite, tv, streaming Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Giornata di quarti di finale al Masters 1000 di. Il torneo francese mette in scena un novero dei migliori otto dai quali molto può uscire, anche in considerazione dell’eliminazione di Carlos Alcaraz. Numerosissimi i temi, in buona sostanza, al Palais Omnisports che per l’ultima volta ospita l’evento. Si parte alle 14:00 con, paradossalmente, il match più atteso: Alexander Zverev contro Stefanos Tsitsipas. Al greco serve una vittoria e gli unici due precedenti indoor gli sono favorevoli, come lo è il conto generale dei precedenti (10-5). A seguire l’australiano Alex de Minaur prova a blindare sempre più il discorso Finals contro il danese Holger Rune, che qui vinse nel 2022.

Atp Parigi Bercy 2024: tabellone, partecipanti e calendario gare

È l’ultimo torneo prima delle Atp Finals di Torino. Con Jannik Sinner come testa di serie numero uno, Lorenzo Musetti reduce dal bronzo olimpico e Matteo Berrettini pronto a mettersi in gioco, il ...

Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (31 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Quarta giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy: essendo un "1000" a 56 giocatori, oggi scendono in campo gli ottavi di finale sul veloce indoor ...

Atp Parigi-Bercy, le partite di oggi: programma e orari

Italia protagonista a Bercy con tre azzurri oggi in campo. Big match per Arnaldi contro Rune, debuttano anche Musetti e Berrettini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a ...

Atp Parigi-Bercy 2024: tabellone, calendario, date, orari

Da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre si gioca il Masters 1000 sul cemento indoor parigino. Sinner guida il seeding, presenti tutti i big con possibile finale con Alcaraz. Mancherà soltanto Novak ...