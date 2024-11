Milan: Tommaso Pobega non ha ancora conquistato il Bologna, si allontana il suo riscatto nella prossima sessione estiva di Calciomercato? Le ultime Tommaso Pobega non ha ancora convinto il Bologna. Il club rossoblù ha acquistato il centrocampista italiano in prestito con diritto di riscatto dal Milan negli ultimi giorni della scorsa sessione di Calciomercato. Tuttavia, l’inizio di stagione del calciatore di proprietà dei rossoneri è stato tutt’altro che facile. Il giocatore ha infatti subito accusato un lieve stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Uno stop che ha complicato – e non poco – il suo inserimento nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Il Bologna boccia Tommaso Pobega? Si allontana il riscatto del centrocampista. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tommaso Pobega non ha convinto il Bologna: niente riscatto a fine anno? Leggi tutto su Dailymilan.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailymilan.it: Cattive notizie per ilnon ha ancora conquistato il, si allontana il suonella prossima sessione estiva di? Le ultimenon ha ancorail. Il club rossoblù ha acquistato il centrocampista italiano in prestito con diritto didalnegli ultimi giorni della scorsa sessione di. Tuttavia, l’inizio di stagione del calciatore di proprietà dei rossoneri è stato tutt’altro che facile. Il giocatore ha infatti subito accusato un lieve stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro. Uno stop che ha complicato – e non poco – il suo inserimento nelle rotazioni di Vincenzo Italiano. Ilboccia? Si allontana ildel centrocampista.

