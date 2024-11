.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024-2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 7^ giornata

(.com - venerdì 1 novembre 2024)- InMister Luchetta del Borghetto sfida il Borgo Minonna per lavolta da avversario, gli altri match clou sono Osimo 2011-Ostra, Real Cameranese-Olimpia Marzocca e le sfide salvezza San Biagio-Staffolo e Argignano-Portorecanati. Inc’è il derby Le Torri Castelplanio-Rosora Angeli VALLESINA, 1° novembre– I giocatori disicuramente non saranno contenti per non aver fatto vacanza nel ponte di Ognissanti, ma conoscendo il loro spirito agonistico, affronteranno al massimo la 7^di campionato di domani, sabato 2 novembre. Nel girone B, in particolare, gli occhi dei romantici saranno su Borgo Minonna-Borghetto: il mister degli ospiti, Cristiano Luchetta, e il suo ds Stefano Senesi sfidano per lavolta il loro passato jesino.