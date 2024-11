elicottero Drago.Un anziano di circa 80 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da un albero di Genovatoday.it - Cade da un albero, recuperato dall'elicottero e portato in ospedale Leggi tutto su Genovatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Genovatoday.it: Per raggiungerlo via terra sarebbero stati necessari circa 25 minuti di cammino. Per questo la centrale operativa del 118 ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con l'Drago.Un anziano di circa 80 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da undi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da undall'e portato in ospedale;in un vajo mentre cerca funghi, 69ennee portato in ospedale;durante un’escursione nei boschi tra Lucca e Pistoia,con l’; Si perde sulla Calvana, giovanecon l’dai vigili del fuoco;in montagna,con l’: è grave in ospedale; Incidente a Campo di Castellamonte: quad urta un, uomo trasportato in ospedale; Approfondisci 🔍

Cade da un albero, recuperato dall'elicottero e portato in ospedale

(genovatoday.it)

Un anziano di circa 80 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta da un albero di ulivo, avvenuta intorno alle 10 di venerdì 1 novembre 2024 in via Fritallo a Bogliasco.

Sant'Ilario, 80enne cade da un ulivo: portato via dall'elicottero

(primocanale.it)

Una caduta da un albero di olive, durante le giornate di raccolta, e un brutto trauma al bacino: questa mattina un uomo di ottant'anni è stato soccorso per le ferite riportate cascando a terra violent ...

Cade dall’albero, 42enne trasportata d’urgenza al San Martino in elicottero

(ligurianotizie.it)

Cogorno – Questo pomeriggio, intorno alle 16:00, una donna di 42 anni è caduta da un albero nel giardino della ... è stato necessario l’intervento dell’elicottero VVF Drago, che ha ...

Cade da un albero, portata in ospedale in elicottero

(genovatoday.it)

Tra i numerosi interventi (fungaioli e motociclista sul Fasce) che hanno visto coinvolto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco nella giornata di sabato 5 ottobre c'è stato anche il soccorso a una ...