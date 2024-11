Formiche.net - Banche dati, che fare quando la minaccia è interna? Scrive Costanzo

Leggi tutto su Formiche.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Formiche.net: Daè scoppiato il caso “dossieraggio” a Milano, con collegamenti anche su Roma, si parla erroneamente di “hackeraggio”. Se vogliamo realmente discutere di una “cultura della sicurezza”, è necessario usare i termini corretti. In questo caso, non si tratta di hackeraggio nel senso doloso del termine. Non c’è stata alcuna penetrazione esterna da parte di hacker. Qui si parla di una tipica operazione di insider, mossa da interessi economici o finalizzata a consolidare il potere di ricatto, accompagnata da una diffusa e sempreverde infedeltà nei confronti dello Stato. Non credo serva istituire un’ulteriore agenzia o authority. Le strutture necessarie esistono già: usiamole in modo efficace.