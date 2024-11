Chivasso, coinvolgendo quattro Adolescenti che hanno deciso di sfidare la sorte giocando sui binari della stazione. La prontezza del macchinista di un treno diretto a Pinerolo ha impedito che la situazione si trasformasse in una tragedia. I ragazzi, tutti minorenni, ora dovranno affrontare le conseguenze legali delle loro azioni, mentre l’episodio solleva interrogativi sul disagio giovanile nella zona. Un divertimento pericoloso L’incidente è avvenuto lunedì poco dopo le 17:30 e ha visto coinvolti quattro giovani: un 14enne, un 15enne e due 16enni, uno dei quali proveniente da Montanaro. Già dai primi accertamenti, si apprende che tutti e quattro sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Torino per “interruzione di pubblico servizio”. Gaeta.it - Adolescenti giocano sui binari a Chivasso: un’azione temeraria evita una tragedia Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Un episodio pericoloso ha avuto luogo a, coinvolgendo quattroche hanno deciso di sfidare la sorte giocando suidella stazione. La prontezza del macchinista di un treno diretto a Pinerolo ha impedito che la situazione si trasformasse in una. I ragazzi, tutti minorenni, ora dovranno affrontare le conseguenze legali delle loro azioni, mentre l’episodio solleva interrogativi sul disagio giovanile nella zona. Un divertimento pericoloso L’incidente è avvenuto lunedì poco dopo le 17:30 e ha visto coinvolti quattro giovani: un 14enne, un 15enne e due 16enni, uno dei quali proveniente da Montanaro. Già dai primi accertamenti, si apprende che tutti e quattro sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Torino per “interruzione di pubblico servizio”.

Sfidano la morte sui binari del treno: tragedia sventata per quattro ragazzi

Quattro giovani adolescenti hanno sfidato la sorte, giocando sui binari della stazione di Chivasso. Una bravata che poteva trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per la prontezza del macchinista ...

