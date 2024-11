Liberoquotidiano.it - 4 novembre: le celebrazioni a Milano per la Giornata delle forze armate

Il 4 novembre si celebra la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale, e a Milano si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera in piazza Duomo. Durante la cerimonia verrà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno presenti il prefetto Claudio Sgaraglia, il sindaco Giuseppe Sala, il comandante della squadra Aerea - prima Regione aerea e del presidio militare di Milano, generale di squadra aerea Alberto Biavati, e le massime autorità, civili, militari e religiose locali. Tra le celebrazioni di lunedì 4 novembre c'è l'appuntamento alle 10.30 al sacrario dei Caduti di Largo Caduti Milanesi per la Patria (piazza Sant'Ambrogio) con la deposizione delle corone e in piazza del Duomo la cerimonia solenne dell'Alzabandiera (ore 12).