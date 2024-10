Violenza in pieno giorno. Aggressione a Lido tre archi ferito a colpi di punteruolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha atteso qualche giorno, ma poi si è vendicato di quel pestaggio di cui era stato vittima, dopo che aveva infastidito alcuni avventori di un bar. Così, ieri mattina, si è appostato armato di un punteruolo ed ha aggredito uno degli autori di quello che aveva considerato un grave affronto, facendolo finire in ospedale. Protagonista della brutale vendetta Ibrahim Bouziane, un marocchino di 34 anni residente a Lido Tre archi che, con un punteruolo in pugno, ha sorpreso alle spalle un 32enne di origini albanesi per poi colpirlo con una ferocia inaudita. Il fatto di sangue si è consumato ieri mattina, poco dopo le otto, proprio a Lido Tre archi, dove Bouziane ha atteso che il giovane albanese uscisse di casa. Ilrestodelcarlino.it - Violenza in pieno giorno. Aggressione a Lido tre archi ferito a colpi di punteruolo Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ha atteso qualche, ma poi si è vendicato di quel pestaggio di cui era stato vittima, dopo che aveva infastidito alcuni avventori di un bar. Così, ieri mattina, si è appostato armato di uned ha aggredito uno degli autori di quello che aveva considerato un grave affronto, facendolo finire in ospedale. Protagonista della brutale vendetta Ibrahim Bouziane, un marocchino di 34 anni residente aTreche, con unin pugno, ha sorpreso alle spalle un 32enne di origini albanesi per poirlo con una ferocia inaudita. Il fatto di sangue si è consumato ieri mattina, poco dopo le otto, proprio aTre, dove Bouziane ha atteso che il giovane albanese uscisse di casa.

