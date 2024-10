Umbria, Emilia Romagna e Puglia, come si presentano maggioranza e opposizione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra due settimane si voterà per le regionali in Umbria ed Emilia Romagna. Poi a seguire nel 2025 in Puglia e Campania. Da un lato il campo largo deve provare a capire come non perdere roccaforti come la regione bagnata dal Po e le due meridionali dove, più che le coalizioni, influiscono due personalità come Michele Emiliano e Vincenzo De Luca e le relative ragnatele di contatti. Di contro, l’onda positiva della maggioranza che ha appena toccato anche la Liguria può avere risultati positivi in Umbria, così in prospettiva il centrodestra deve capire come provare a cambiare schema nelle altre regioni. Al momento FdI, Lega, FI e centristi guidano 14 regioni, le altre 5 al centrosinistra. Cosa è successo in Liguria Detto della vittoria di Bucci con il 48,77 per cento dei voti contro il 47,36 di Orlando, è nei singoli partiti che ci sono spunti analitici interessanti. Formiche.net - Umbria, Emilia Romagna e Puglia, come si presentano maggioranza e opposizione Leggi tutto 📰 Formiche.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra due settimane si voterà per le regionali ined. Poi a seguire nel 2025 ine Campania. Da un lato il campo largo deve provare a capirenon perdere roccafortila regione bagnata dal Po e le due meridionali dove, più che le coalizioni, influiscono due personalitàMicheleno e Vincenzo De Luca e le relative ragnatele di contatti. Di contro, l’onda positiva dellache ha appena toccato anche la Liguria può avere risultati positivi in, così in prospettiva il centrodestra deve capireprovare a cambiare schema nelle altre regioni. Al momento FdI, Lega, FI e centristi guidano 14 regioni, le altre 5 al centrosinistra. Cosa è successo in Liguria Detto della vittoria di Bucci con il 48,77 per cento dei voti contro il 47,36 di Orlando, è nei singoli partiti che ci sono spunti analitici interessanti.

