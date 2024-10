Panorama.it - Transizione energetica, cortocircuito rosso

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si chiama Annalisa Corrado e ha un ruolo più strategico delle nostre riserve auree. È la responsabile per la conversione ecologica del Pd. Più schleineiana di Elly. Più bonelliana di Angelo. La battagliera eurodeputata ha scritto il bestseller Le ragazze salveranno il mondo. Negli ultimi vent’anni, informa, c’è stata una canagliesca cospirazione tra governi e petrolieri per affossare le rinnovabili. L’apice di questo patto scellerato, ovviamente, s’è raggiunto con i mascalzoni climatici di centrodestra al potere. Corrado non smette di perorare la causa: «Le rinnovabili sono l’unica scelta che abbiamo». Ma la premier Giorgia, denuncia, non ne vuol sentir parlare: «Meloni continua nella sua crociata contro le rinnovabili. Il governo sta puntando tutto sulla trasformazione dell’Italia in un antistorico hub del gas».