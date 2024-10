Calciomercato.it - Tesseramento di nuovo a rischio: incubo top player

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “La segreteria tecnica del club è preoccupata”, scrive una fonte molto vicina al grande club. Ecco tutti i dettagli A gennaio la big potrebbe riavere problemi dinella lista valevole per il campionato. Ora come ora è aesclusione anche, anzi soprattutto il calciatore che l’estate scorsa è costato oltre 60 milioni di euro.di– calciomercato.itParliamo del Barcellona, sportivamente rilanciatosi alla grande con la ‘cura’ Flick, e dei suoi ormai noti problemi finanziari. Problemi che poi si ripercuotono sul calciomercato e sulla squadra, vedi la lista dei calciatori per la partecipazione alla Liga. In tal senso in Spagna le regole sono stringenti e devono essere rispettate proprio da tutti.