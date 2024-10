Temu indagata dall’Unione Europea per vendita di prodotti illegali (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sin dal suo esordio nel commercio online mondiale la nota app di ultra fast fashion Temu è nel mirino di tantissime indagini. Nonostante ciò, continua ad essere una delle più usate, per i suoi prezzi bassissimi e nonostante la concorrenza di sua sorella Shein. Ora, però, il colosso cinese è sotto la lente dell’Unione Europea, che ha avviato un’indagine per vendita di prodotti illegali. Insieme a questo capo d’indagine ci sono anche design della piattaforma, i sistemi di raccomandazione degli acquisti per gli utenti, l’accesso ai dati per i ricercatori. L’Unione Europea indaga l’app cinese Temu Già nelle scorse settimane da Bruxelles era partita la richiesta di fornire indicazioni più precise sulla messa in campo di misure che prevenissero la vendita di articoli illegali. Soprattutto, voleva sapere i rischi eventuali per i consumatori. Metropolitanmagazine.it - Temu indagata dall’Unione Europea per vendita di prodotti illegali Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sin dal suo esordio nel commercio online mondiale la nota app di ultra fast fashionè nel mirino di tantissime indagini. Nonostante ciò, continua ad essere una delle più usate, per i suoi prezzi bassissimi e nonostante la concorrenza di sua sorella Shein. Ora, però, il colosso cinese è sotto la lente dell’Unione, che ha avviato un’indagine perdi. Insieme a questo capo d’indagine ci sono anche design della piattaforma, i sistemi di raccomandazione degli acquisti per gli utenti, l’accesso ai dati per i ricercatori. L’Unioneindaga l’app cineseGià nelle scorse settimane da Bruxelles era partita la richiesta di fornire indicazioni più precise sulla messa in campo di misure che prevenissero ladi articoli. Soprattutto, voleva sapere i rischi eventuali per i consumatori.

Sin dal suo esordio nel commercio online mondiale la nota app di ultra fast fashion Temu è nel mirino di tantissime indagini. Nonostante ciò, continua ad essere una delle più usate, per i suoi prezzi ...

Temu non è la sola piattaforma online a essere stata indagata dall’Unione Europea per presunte violazioni del DSA. A inizio mese la Commissione aveva chiesto all’azienda di fornire informazioni per ...

La Commissione Europea ha aperto un'indagine su Temu per presunte violazioni del Digital Services Act: ecco perché e alcune informazioni utili.

Nello specifico, sotto la lente vi sono i sistemi che Temu ha messo in atto per limitare la vendita di prodotti non conformi nell'Unione europea. Tra gli altri, riguarda sistemi progettati per ...