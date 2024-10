Anteprima24.it - Teatro Gesualdo, promo under30 ultimi giorni per la sottoscrizione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi campagna abbonamenti per la nuova stagione del“Carlo” di Avellino. Ultima chiamata per ladedicata agliLo sai che se hai meno di 30 anni e ti abboni al cartellone della nuova stagione, un posto in prima platea alCarloti costa meno di 20 euro a spettacolo? Sottoscrivi esclusivamente presso i botteghini dellaUnder 30. Avrai diritto ad uno sconto del 30% sull’intero carnet di 13 spettacoli ed assicurarti un posto alper tutto l’anno. Ecco i prezzi dellaPrima platea 236€ invece che 330€ Seconda platea 222€ invece 315€ Galleria centrale 184€ invece che 270€ Galleria laterale 163€ invece che 245€ Laper la campagna abbonamenti, sta per terminare. Hai tempo solo fino a sabato 2 novembre per garantirti un simile sconto.