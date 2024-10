Primacampania.it - Targhe estere a Napoli e provincia: controlli e sanzioni dei Carabinieri

(Di giovedì 31 ottobre 2024)– Sono sempre di più lestraniere che vediamo circolare lungo le nostre strade. Alcune appartengono effettivamente a titolari stranieri, magari in Italia per turismo. La maggior parte, invece, è legata a veicoli e automobilisti italiani che tentano di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare su tasse ed eventuali. In termini pratici parliamo di un’idea di impunità, consolidata nella mente di chi vede la targa estera come uno scudo dalle multe o come agevole esenzione dal pagamento dei tributi automobilistici. E’ quello che emerge da una campagna dideidi, svolti su impulso del Comando Interregionale “Ogaden”. Negli ultimi 15 giorni, i militari del Comandole partenopeo hanno eseguito decine di posti di controllo fissi o dinamici, con il precipuo obbiettivo di “catturare” veicoli con targa estera.