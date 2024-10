Terzotemponapoli.com - Tacchinardi: Juventus Fragile e Mal Gestita

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La Prestazione della: Un Altro Pareggio Amaro Laha concluso la sfida contro il Parma con un pareggio (2-2), un risultato che acuisce le preoccupazioni per il suo rendimento in campionato. Questo esito ha allontanato ulteriormente i bianconeri dalla vetta della classifica, con il Napoli capolista che si trova ora a +7. L’analisi disi concentra sulle criticità del gioco e sulle difficoltà di alcuni giocatori chiave, tra cui Danilo, evidenziando una prestazione complessivamente al di sotto delle aspettative per una squadra ambiziosa come la. Le Difficoltà Difensive di Daniloapre il suo intervento con una critica alle recenti prestazioni di Danilo, difensore della, evidenziando come il brasiliano stia attraversando un periodo di difficoltà evidente.