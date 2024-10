“Sono arrivati anche loro”. Matilde Lorenzi, sorpresa ai funerali: chi c’era tra i presenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, la comunità di Giaveno si è riunita presso la parrocchia di San Lorenzo per dare l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, una giovane promessa dello sci alpino tragicamente scomparsa in seguito a un incidente avvenuto sulle piste di Val Senales. Il funerale della sciatrice 19enne, originaria di Sestriere, ha visto la partecipazione di un folto gruppo di amici, familiari, e colleghi sportivi, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali e politici. “Matilde Lorenzi era una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci”. >> Tragedia sulla strada, morti 4 giovanissimi: terribile incidente in auto, il più piccolo aveva 17 anni Il suo talento era emerso precocemente, portandola a gareggiare a livello internazionale già dal febbraio 2021. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024, la comunità di Giaveno si è riunita presso la parrocchia di San Lorenzo per dare l’ultimo saluto a, una giovane promessa dello sci alpino tragicamente scomparsa in seguito a un incidente avvenuto sulle piste di Val Senales. Il funerale della sciatrice 19enne, originaria di Sestriere, ha visto la partecipazione di un folto gruppo di amici, familiari, e colleghi sportivi, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali e politici. “era una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci”. >> Tragedia sulla strada, morti 4 giovanissimi: terribile incidente in auto, il più piccolo aveva 17 anni Il suo talento era emerso precocemente, portandola a gareggiare a livello internazionale già dal febbraio 2021.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cinesi nascosti a Milano e ricercati daiconnazionali: «Viviamo nella paura per la nostra fede religiosa»; Napoli, Conte in conferenza: "tre punti importanti ma restiamo umili. La differenza tra noi e il Milan è che l'anno scorsoin Champions con oltre 20 punti di vantaggio";dall'estero per unirsi al concerto in ricordo delinsegnante di violoncello morto 20 anni fa;in città i pordenonesi nel mondo, alla scoperta delleradici; Migranti, continuano arrivi a Lampedusa: in otto sbarchi soccorse 450 persone;a Como i 5 cani salvati dall'infernograzie a voi: cercano casa. Foto; Approfondisci 🔍

Arrivati in Italia, anche gli stranieri perdono la voglia di fare figli. "Nessuno li reputa più come fonte di guadagno"

(huffingtonpost.it)

Arrivati in ... (1,14), dal 2012 anche le prime hanno iniziato a fare sempre meno figli. Lo scorso anno, in particolare, i nati da almeno un genitore straniero sono stati 80.942, in calo dell ...

I dinosauri erano arrivati anche lì: resti trovati per la prima volta in assoluto

(abruzzo.cityrumors.it)

Sono stati rinvenuti dei fossili di dinosauro in un territorio dove si pensava non fossero mai esistiti: ora si tenta di scoprire la specie La ricerca archeologica continua a fare passi da giganti. Lo ...

Tunnel distrutti per la Siria. «Da lì passavano le armi» e anche migliaia di profezie

(ilmessaggero.it)

che prendono i loro bagagli, scendono dal mezzo e iniziano a camminare. Con la macchina non si può proseguire oltre. I missili israeliani, nella notte di venerdì, sono arrivati anche sull ...

Tre veneti denunciati per insulti a Liliana Segre, come i carabinieri sono arrivati a loro

(altovicentinonline.it)

Venti persone sono state identificate e segnalate all’autorità giudiziaria dai carabinieri , per le ingiurie e offese online a Liliana Segre. Tra loro ci sarebbe anche Gabriele Rubini, noto come Chef ...