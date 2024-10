“Sinner, una squalifica è quasi certa”. L’allarme dell’ex tennista azzurro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Caso-Clostebol: squalifica quasi certa per Sinner secondo Bracciali, ma c’è chi spera nell’assoluzione L’ombra di una squalifica pesa sul futuro sportivo di Jannik Sinner. L’ipotesi sembra quasi inevitabile, secondo quanto dichiarato dall’ex tennista azzurro Daniele Bracciali. Intervistato da Mowmag, Bracciali ha espresso preoccupazione sull’arrivo dello stop per il nostro numero uno. “Conoscendo come funzionano Wada e Itia“, ha spiegato Bracciali, “purtroppo credo che la squalifica sia quasi certa.” Dichiarazioni che spaventano tutti gli appassionati di tennis, che temono di perdere il loro campione per un periodo di tempo ancora indefinito. “Non è giusto squalificare senza dolo” Bracciali critica il principio della “responsabilità oggettiva” che prevede una squalifica anche in assenza di intenzionalità. Thesocialpost.it - “Sinner, una squalifica è quasi certa”. L’allarme dell’ex tennista azzurro Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Caso-Clostebol:persecondo Bracciali, ma c’è chi spera nell’assoluzione L’ombra di unapesa sul futuro sportivo di Jannik. L’ipotesi sembrainevitabile, secondo quanto dichiarato dall’exDaniele Bracciali. Intervistato da Mowmag, Bracciali ha espresso preoccupazione sull’arrivo dello stop per il nostro numero uno. “Conoscendo come funzionano Wada e Itia“, ha spiegato Bracciali, “purtroppo credo che lasia.” Dichiarazioni che spaventano tutti gli appassionati di tennis, che temono di perdere il loro campione per un periodo di tempo ancora indefinito. “Non è giustore senza dolo” Bracciali critica il principio della “responsabilità oggettiva” che prevede unaanche in assenza di intenzionalità.

