Scherma Alice Volpi | Ho un periodo di recupero fino a gennaio ma il sogno è Los Angeles 2028

Roma, 31 ottobre 2024 – Vicecampionessa olimpica a squadre a Parigi 2024 e 5 volte campionessa mondiale ed europea di fioretto. Alice Volpi è una delle stelle della Nazionale Italiana di Scherma e uno dei principali simboli dello sport italiano. Ha partecipato, nella giornata di oggi, al convegno "Il sistema Italia alla prova dei valori Olimpici e Paralimpici. Verso Milano Cortina 2026", che si è svolto all'Università Lumsa di Roma. A margine dell'evento, come riporta l'Ansa, ha detto: "Partirò con molta calma, ora mi sono presa un periodo di recupero fino a gennaio, ho ripreso gli allenamenti ma probabilmente non farò le prime gare. Il sogno è di arrivare a Los Angeles, ce la metterò tutta". Ha commentato poi, il momento del fioretto azzurro.

Scherma: Volpi 'mio sogno è arrivare a Los Angeles'

"Partirò con molta calma, ora mi sono presa un periodo di recupero fino a gennaio, ho ripreso gli allenamenti ma probabilmente non farò le prime gare. Il sogno è di arrivare a Los Angeles, ce la ...

Scherma, Volpi: "Il sogno è arrivare a Los Angeles, ce la metterò tutta"

"Partirò con molta calma, ora mi sono presa un periodo di recupero fino a gennaio, ho ripreso gli allenamenti ma probabilmente non farò le prime gare. Il sogno è di arrivare a Los Angeles, ce la mette ...

Il Comune di Siena celebra i campioni senesi Alice Volpi e Matteo Betti

Non è la prima volta che grazie ad Alice Volpi e Matteo Betti Siena diventa ‘capitale mondiale’ della scherma, ma i successi olimpici rappresentano un traguardo molto particolare nella carriera di un ...

IL COMUNE DI SIENA CELEBRA ALICE VOLPI E MATTEO BETTI

Non è la prima volta che grazie ad Alice Volpi e Matteo Betti Siena diventa ‘capitale mondiale’ della scherma, ma i successi olimpici rappresentano un traguardo molto particolare nella carriera di un ...