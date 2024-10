Sanità, Salutequità: “Lea a rischio anche da gennaio 2025” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente Aceti: "Miliardi dati alle Regioni a fronte di nessuna prestazione aggiuntiva" La Manovra 2025 mette 50 milioni di euro l'anno tra 2025 e 2030 per aggiornare i Lea, cioè le prestazioni erogate gratuitamente o dietro pagamento di un ticket da parte del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe. Ma a essere in Sbircialanotizia.it - Sanità, Salutequità: “Lea a rischio anche da gennaio 2025” Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente Aceti: "Miliardi dati alle Regioni a fronte di nessuna prestazione aggiuntiva" La Manovramette 50 milioni di euro l'anno trae 2030 per aggiornare i Lea, cioè le prestazioni erogate gratuitamente o dietro pagamento di un ticket da parte del Servizio sanitario nazionale, e le relative tariffe. Ma a essere in

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità, Salutequità: "a rischio anche da gennaio 2025"; Salutequità: necessarie correzioni al decreto sulle liste d’attesa e corrette coperture economiche; Salutequità: ultima chiamata per il diritto alla salute in Molise; Pma nei/ Salutequità: abbattere disomogeneità regionali e liste di attesa per sostenere i bisogni delle coppie; Approfondisci 🔍

Sanità, Salutequità: "Lea a rischio anche da gennaio 2025"

(msn.com)

(Adnkronos) - La Manovra 2025 mette 50 milioni di euro l'anno tra 2025 e 2030 per aggiornare i Lea, cioè le prestazioni erogate gratuitamente o dietro pagamento di un ticket da parte del Servizio sani ...

Liste d’attesa, Aceti (Salutequità): “Codici di priorità per garantire il diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti”

(nursetimes.org)

Liste d'attesa, Aceti (Salutequità): "Codici di priorità per garantire il diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti" ...

Nuovi Livelli essenziali di assistenza: rischio fumata nera anche a gennaio 2025

(ilsole24ore.com)

La manovra mette 50 milioni l’anno tra 2025 e 2030 per aggiornare i Lea, cioè le prestazioni erogate gratuitamente o dietro pagamento di un ticket da parte del Servizio sanitario nazionale, e le relat ...

Liste attesa, Salutequità: "Diritto certezza accesso a prestazioni nei tempi"

(msn.com)

Dare certezza e garanzia al diritto del cittadino di accedere alle prestazioni nei tempi massimi previsti dalla norma rispettando i codici di priorità. E' questo, secondo Salutequità, l'aspetto su cui ...