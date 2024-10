Donnapop.it - Qui non è Hollywood, chi è Imma Villa, l’attrice che fa Concetta Serrano Spagnolo?

Leggi tutto 📰 Donnapop.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)che veste i panni dinella mini serie televisiva Qui non è. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale. Leggi anche: Avetrana – Qui non è: dove vederlo? Tutto sul film su Sarah Scazzi: cast, attori e quando esce Cresciuta in una famiglia appassionata di teatro,ha debuttato sul palcoscenico appena dodicenne. A trasmetterle l’amore per la recitazione è stato sicuramente suo padre, l’attore e scrittore napoletano Geppino. A metà degli anni Novanta, con una solida esperienza nel teatro dialettale napoletano,è stata tra le fondatrici del famoso Teatro Elicantropo di Napoli, di cui è anche co-direttrice artistica.