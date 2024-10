Liberoquotidiano.it - "Quello che i giudici vogliono arrogarsi": FdI, Kelany ad alzo zero contro le toghe rosse

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Non è che la procedura che si espleta in Albania è una procedura a sé stante, una novità": Sara, deputata e responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7 riferendosi alla questione dei centri in Albania e alla sentenza con cui ihanno deciso di non convalidare il trattenimento dei migranti. A tal proposito laha spiegato che si tratta di "una procedura accelerata di frontiera che viene eseguita anche in Italia, ad esempio nel Cpr di Pozzallo. Dall'introduzione del decreto Cutro si sono susseguite delle sentenze che hanno ad oggetto la definizione del paese sicuro. E' come se il magistrato, non la magistratura, volesseil diritto di individuare i paesi sicuri".