Paul Mescal ha da tempo adottato la sua personale uniforme da red carpet (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se si osserva Paul Mescal sul red carpet del Gladiatore II a Sydney, viene subito da pensare che il clima giochi la sua parte. A differenza dell'Europa, l'Australia si prepara a un'estate decisamente piacevole, e la cosa giustificherebbe il colore più chiaro dello smoking e il colletto aperto della camicia. Dopotutto, è necessaria una certa ventilazione quando le temperature superano i 23°. In realtà , si avrebbe ragione solo a metà . Infatti, questo specifico abito è diventato una sorta di firma di Mescal negli ultimi mesi. Siamo di fronte a una precisa combinazione: un classico smoking (blazer doppiopetto in lana, pantaloni abbastanza larghi), il blazer portato sbottonato, un colletto aperto e l'evidente mancanza di una cravatta. Gladiator II Australian Premiere - Arrivals Hanna Lassen/Getty ImagesMescal è solito indossare questa uniforme a ripetizione.

